Количество отравившихся в столовой в Иркутске возросло до 19 человек

ИРКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Количество людей, отравившихся в столовой в Иркутске, возросло до 19 человек. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

14 октября семь человек попали в инфекционную больницу Иркутска в состоянии средней степени тяжести с признаками пищевого отравления. Спустя сутки количество госпитализированных возросло вдвое, до 14 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, пострадавшие - студенты Байкальского государственного университета.

"Количество госпитализированных возросло, по состоянию на утро 16 октября - 19 человек", - сообщили в пресс-службе.

Со слов пострадавших известно, что в минувшие выходные они ели в столовой, расположенной на улице Горького, после этого они почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").