В Риме вандалы разбили стекла офиса МИД Южной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Вандалы разбили стекла офиса МИД Южной Осетии в Риме и сняли табличку с государственными символами республики. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"В ночь с 14 на 15 октября преступными элементами… был совершен акт вандализма в отношении офиса МИД Южной Осетии в Риме. На фасаде здания, в котором расположено официальное представительство МИД, вандалы разбили стекло и сняли табличку с государственными символами Республики Южная Осетия", - цитирует пресс-служба сообщение официального представителя в Риме Мауро Мурджиа.

По данным пресс-службы, 26 октября будет проведена церемония по установке новой таблички представительства МИД Южной Осетии в Риме. Сообщается, что МИД республики считает произошедшее провокацией.

"Во всем мире подобные действия решительно осуждаются и никак не вписываются в элементарные нормы цивилизованного поведения. Хотим заверить вандалов, что представительство Министерства иностранных дел Южной Осетии в Риме не поддается на такие провокации, более того, они способствуют активизации дальнейшей работы представительства в Италии", - говорится в сообщении.

Представительство Южной Осетии в Риме было открыто в апреле 2016 года и размещается в частном доме.

Италия стала первой страной, которая не признает независимость Южной Осетии, но дала разрешение на открытие ее представительства.

Республика Южная Осетия объявила о независимости в 2008 году после вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Она признана Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.