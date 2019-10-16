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Мосгорсуд признал законным арест замгендиректора "Аэрофлота" Александрова

Он будет содержаться под стражей до 30 ноября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным заключение под стражу по делу о хищении 250 млн рублей заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласила постановление судья.

Согласно решению Басманного суда столицы, Александров будет содержаться под стражей до 30 ноября. Помимо него, арестованы еще трое фигурантов дела: адвокаты Дина Кибец и Александра Сливко, а также Татьяна Давыдова. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В чем обвиняются

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ, сообщила представитель СК.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.

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