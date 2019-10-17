ТАСС, 17 октября. Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31, в среду сообщалось о 26 травмированных. Госпитализированы шесть пассажиров, один из которых несовершеннолетний, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашии.

"На сегодня 31 обращение, из них 10 детей. Один взрослый и ребенок обратились в конце дня и "добавились" к пострадавшим, им назначено амбулаторное лечение. Госпитализированы четверо взрослых в больницу скорой медпомощи, один взрослый и один несовершеннолетний в городскую клиническую больницу, у остальных амбулаторное лечение", - сообщили в Минздраве региона.

ДТП произошло в среду, троллейбус, следовавший по городскому маршруту № 1, перевозил 40 пассажиров. Во время движения он врезался в фонарный столб. По словам водителя, во время поездки у него свело ногу.