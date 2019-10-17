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Суд в Москве продлил арест обвиняемому в призывах к терроризму блогеру Мирзеханову

Арест продлили на два месяца

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы на два месяца продлил арест уроженца Дагестана, блогера Алибека Мирзеханова, обвиняемого в вербовке в террористическую деятельность и призывах к терроризму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Мещанского суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении в отношении обвиняемого Мирзеханова меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 20 декабря", - сказал собеседник агентства.

Мирзеханов был задержан по подозрению в участии в драке в кафе "Неолит", однако обвинения ему предъявлено не было. Позднее Мещанский суд арестовал его в рамках нового уголовного дела. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Вербовка в террористическую деятельность"). Вину в инкриминируемых преступлениях блогер не признает.

Согласно материалам дела, показания по делу о призывах к терроризму на Мирзеханова дали двое ныне осужденных (в ноябре 2018 года и феврале 2019 года они были осуждены Московским окружным военным судом за участие в террористической деятельности - прим. ТАСС). По их данным, в 2014 году блогер демонстрировал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Защита обвиняемого отказывается комментировать детали уголовного дела, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны следствия. Расследует дело ФСБ России. Мирзеханову в случае признания судом виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

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Россия
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