Челябинский экс-губернатор заявил РБК, что не знает про уголовное дело против него

ТАСС, 17 октября. Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ничего не знает о возбуждении в отношении него уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

"О возбуждении уголовного дела по материалам проверки мне ничего не известно. <…> Никто никаких претензий мне не направлял, ни меня, ни моих адвокатов никто и никогда не приглашал для дачи каких-либо пояснений", - цитирует Дубровского издание.

В том же интервью Дубровский заявил, что не эмигрировал в Швейцарию, как это утверждается в некоторых СМИ. "Я никуда не эмигрировал. Во-первых, я - гражданин России. Во-вторых, у меня нет оснований для жизни в Швейцарии, и мне это не нужно. Моя семья, родные и близкие живут в России, и мне нравится жить и работать в России. Я не обладаю банковскими счетами и недвижимостью за границей. Это регулярно все проверялось, я подавал ежегодные декларации о своих счетах и недвижимости. Никаких изменений за это время не произошло. Я изредка приезжаю в Швейцарию по туристической визе, чтобы встретиться с дочерью", - цитирует Дубровского РБК.