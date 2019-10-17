Челябинский экс-губернатор заявил РБК, что не знает про уголовное дело против него

ТАСС, 17 октября. Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ничего не знает о возбуждении в отношении него уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.
"О возбуждении уголовного дела по материалам проверки мне ничего не известно. <…> Никто никаких претензий мне не направлял, ни меня, ни моих адвокатов никто и никогда не приглашал для дачи каких-либо пояснений", - цитирует Дубровского издание.
В том же интервью Дубровский заявил, что не эмигрировал в Швейцарию, как это утверждается в некоторых СМИ. "Я никуда не эмигрировал. Во-первых, я - гражданин России. Во-вторых, у меня нет оснований для жизни в Швейцарии, и мне это не нужно. Моя семья, родные и близкие живут в России, и мне нравится жить и работать в России. Я не обладаю банковскими счетами и недвижимостью за границей. Это регулярно все проверялось, я подавал ежегодные декларации о своих счетах и недвижимости. Никаких изменений за это время не произошло. Я изредка приезжаю в Швейцарию по туристической визе, чтобы встретиться с дочерью", - цитирует Дубровского РБК.
Ранее о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Дубровского сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По словам Трунова, следствие оценивает ущерб более чем в 20 млрд рублей.
В свою очередь адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил ТАСС, что бывший губернатор официально либо неофициально не был уведомлен о возбуждении дела.
Борис Дубровский с 2011 по 2014 годы был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. С января 2014 года возглавлял Челябинскую область, в марте этого года президент России Владимир Путин принял его отставку.
Фабула дела
Как говорится в материалах дела, по данным адвоката Трунова, "в период с 2016 по 2018 год, используя свои полномочия, губернатор Челябинской области Дубровский путем включения в конкурсную документацию специальных требований обеспечил победу в конкурсах на строительство и реконструкцию дорог АО "Южуралмост". В постановлении о возбуждении дела в отношении Дубровского утверждается, что с этой компанией было заключено 15 контрактов.
В результате этих противоправных действий Дубровского бюджету был причинен ущерб на сумму более 20 млрд рублей.
Дивиденды за выигранные конкурсы зачислялись на счета ЗАО "Виста", владельцем контрольного пакета которого является Дубровский, считает следствие.
В августе 2018 года Федеральная антимонопольная служба РФ по факту сговора на конкурсе по ремонту и реконструкции дорог и ограничении конкуренции возбудила дело в отношении Дубровского, министерства дорожного хозяйства региона и компании "Южуралмост".
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