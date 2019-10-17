Прокуратура проверяет информацию о пытках осужденного в колонии под Владимиром

ВЛАДИМИР, 17 октября. /ТАСС/. Владимирская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях начала проверку информации об избиении осужденного Карена Григоряна, отбывающего наказание в ИК-7 строгого режима в поселке Пакино Владимирской области. Об этом ТАСС сообщила в четверг старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

Ранее правозащитник Борис Ушаков распространил информацию о том, что в день прибытия в ИК-7 УФСИН России по Владимирской области 10 октября 2019 года Карена Григоряна в помещение к нему вошли около восьми человек в масках, в том числе двое в форме осужденных, и начали оскорблять, унижать и бить мужчину по всему телу, а также применяли иное насилие. После совершенных по отношению к Григоряну действий заключенный объявил голодовку, кроме того, мужчина жалуется на плохое самочувствие.

"Официальных обращений об этом инциденте не поступало, мы об этом узнали из публикаций в СМИ, в настоящее время организованы проверочные мероприятия", - сообщила Туркова.

Уполномоченный по правам человека по Владимирской области Людмила Романова также намерена в ближайшие дни приехать в колонию с проверкой. "Жалоб об избиениях на данный момент у меня нет, обращений ни от осужденного, ни от представителей его интересов не поступало, но в любом случае я изучу информацию. То, о чем сообщают общественники, это жуткие вещи, волосы встают дыбом. Обязательно съезжу в колонию и проверю ситуацию", - сказала Романова.

Ранее правозащитники неоднократно сообщали о голодовках осужденных, отбывающих наказание в Т-2 УФСИН России по Владимирской области (Владимирский централ). УФСИН по Владимирской области подтверждало информацию о том, что трое заключенных Владимирского централа с 11 февраля 2019 года отказались от приема пищи, голодовка была прекращена 24 февраля. Еще одна голодовка была объявлена в учреждении в августе 2018 года, поводом для нее, по словам регионального омбудсмена, стали бытовые причины и противоправные действия со стороны сотрудников УФСИН.

По данным следственного управления СК РФ по Владимирской области, в 2018 году было возбуждено четыре уголовных дела из-за возможного превышения должностных полномочий сотрудниками УФСИН России по Владимирской области.