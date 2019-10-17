Из-за сильного ветра на востоке США без света остались 547 тыс. жителей

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Сильный ветер и проливные дожди оставили в четверг без света и тепла более 547 тыс. потребителей в штатах Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Коннектикут на Восточном побережье США. Эти данные приводятся на портале PowerOutages.us, ведущем мониторинг ситуации с энергоснабжением страны.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Мэна информировало на своем сайте, что ветер, порывы которого достигают 26,8 м/с, повалил деревья и оборвал линии электропередачи. "По состоянию на утро четверга 215 тыс. потребителей остались без электроэнергии. Ряд автодорог блокирован упавшими деревьями и ветками", - уточнило агентство. По данным PowerOutages.us, число потребителей без света и тепла в этом штате превышает 221 тыс.

Скорость ветра, составляющая 40,2 м/с, зарегистрирована в четверг в городе Провинстаун (штат Массачусетс). В этом штате обесточены около 225 тыс. домов и предприятий. В городке Даксбери, расположенном недалеко от Бостона, отменены занятия во всех школах из-за неблагоприятных погодных условий.

Порывы ветра на горе Вашингтон в Нью-Гэмпшире превышали 55,8 м/с. В этом штате обесточены свыше 33 тыс. домов и предприятий.

Как сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, непогода привела в четверг к отмене 75 авиарейсов и отсрочке еще 81 в аэропорту Логан города Бостон.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала штормовое предупреждение, которое актуально для 14 штатов страны. По данным телекомпании CNN, ливни с сильным ветром в четверг и пятницу пройдут на обширной территории, на которой проживает около 63 млн человек.