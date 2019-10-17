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Фигуранты дела "Нового величия" Костыленков и Крюков нанесли себе раны в суде

В суд вызвали скорую помощь, сообщил адвокат Максим Пашков

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Фигуранты дела об экстремистской молодежной организации "Новое величие" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков в четверг нанесли себе раны во время слушаний в Люблинском суде Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков.

По его словам, он видел, как Костыленков поранил себя. "Потом мне сказали, что это сделал еще и Крюков", - уточнил собеседник агентства.

"В суд вызвали скорую помощь", - добавил адвокат. Люблинский суд рассматривает дело по существу.

В пресс-службе суда в свою очередь сообщили, что обвиняемые Костыленков и Крюков нанесли себе раны, находясь в боксе в зале заседания. "Сотрудники конвоя оказали им первую медицинскую помощь, в настоящее время прибыла скорая помощь", - сказали в суде. Судебное заседание прервано для оказания помощи обвиняемым.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Уголовное дело Павла Ребровского, осужденного к 2,5 года колонии, поступило в Люблинский суд для нового рассмотрения после отмены приговора. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.

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