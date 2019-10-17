Суд продлил арест еще на два месяца шестерым фигурантам дела о пытках в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Ярославский областной суд в четверг продлил срок содержания под стражей на два месяца шести фигурантам дела об избиении заключенного Евгения Макарова в ИК-1 Ярославля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил срок содержания по стражей Дмитрия Соловьева, Игоря Богданова, Александра Морозова, Руслана Цветкова, Алексея Бровкина и Сипана Мамояна до 20 декабря", - сказала собеседница агентства. Дзержинский районный суд Ярославля в четверг продлил срок домашнего ареста бывшего заместителя начальника колонии №1 Ивана Калашникова до 20 декабря.

В среду Ярославский областной суд сменил меру пресечения для бывшего сотрудника колонии №1 Ярославля Сергея Ефремова. Он помещен под домашний арест до 20 декабря, ранее Ефремов более года находился под стражей.

16 октября Ярославский областной суд продлил срок содержания под стражей на два месяца, до 20 декабря, семи фигурантам дела - Дмитрию Никитенко, Сардору Зиябову, Максиму Яблокову, Александру Зыбину, Сергею Драчеву, Алексею Андрееву и Алексею Микитюку. Красноперекопский суд Ярославля продлил срок домашнего ареста бывшему заместителю начальника ИК-1 Игиту Михайлову также до 20 декабря.

Дело о пытках в колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестованы, 4 находятся под домашним арестом, в том числе бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев. В июле следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов.