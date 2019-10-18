СК направил в суд дело главы реабилитационного центра, где умер актер Дмитрий Марьянов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении Оксаны Богдановой - главы реабилитационного центра "Феникс" в Подмосковье, где умер актер Дмитрий Марьянов, направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра "Феникс". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.

Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Вину Богданова не признала. По данным статьям ей грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре "Феникс". 15 октября он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге бывшим клиентам и консультантам центра, которые не менее 10 раз сообщали директору о тяжелом состоянии актера и необходимости его госпитализации. Зная о серьезном заболевании Марьянова, отсутствии медперсонала в центре для оказания соответствующей помощи, а также отсутствии у актера средств связи для обращения в больницу, обвиняемая запретила вызывать скорую помощь, чтобы продолжить социальную адаптацию актера в своем центре. В результате Марьянову вызвал скорую другой пациент центра, актера доставили в больницу, где он умер.

Причиной смерти Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Как отметили в ГСУ, при своевременном направлении актера в больницу можно было сохранить ему жизнь. Также, по данным следствия, обвиняемая давала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности препараты галоперидол и феназепам, которые могут применяться только в медицинском учреждении и строго по назначению лечащего врача.