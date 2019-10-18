Учительница начальных классов умерла в Челябинске во время занятий

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Учитель начальных классов челябинской общеобразовательной школы №39, которой был 61 год, умерла накануне во время занятий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета образования.

"К сожалению, в Челябинске, в школе №39 17 октября умерла педагог, которой, по нашим данным, был 61 год. Рабочая нагрузка у женщины была средняя. Администрация школы характеризует ее положительно", - сказали в пресс-службе.

В комитете добавили, что женщине стало плохо на уроке, детей вывели, вызвали скорую помощь. До приезда бригады педагога пытался реанимировать школьный медик. Однако все усилия врачей не помогли.