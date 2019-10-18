В Ленобласти задержали таможенника за превышение полномочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего таможенника на посту Торфяновка Выборгской таможни в Ленинградской области за превышение должностных полномочий. Как сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, обвиняемый задержан.

"По данным следствия, старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра в ходе проведения таможенного досмотра транспортного средства, создавая видимость активной работы и улучшения показателей по выявлению правонарушений, желая улучшения статистических показателей таможенного поста МАПП Торфяновка, увеличил весовые характеристики товара путем размещения на весах посторонних предметов, воздействовал на платформу весов массой тела", - сказано в распространенном управлении сообщении.

После этого, по данным СК, старший таможенник составил акт досмотра, в который вносил недостоверные сведения о расхождении весовых характеристик товара почти на 400 кг. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Одним из оснований для возбуждения дела стало обращение коммерсанта, который рассказал следователям, что сотрудники таможенного поста Торфяновка искусственно увеличивают весовые характеристики ввозимого товара. По его словам, сотрудники таможни также необоснованно возбудили дело об административном правонарушении.

"В настоящее время злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет избрана мера пресечения", - добавили в управлении.