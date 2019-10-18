СК проводит проверку после гибели экс-замначальника управления образования Рязани

РЯЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку после смерти бывшего замначальника управления образования и молодежной политики Рязани, который в октябре ушел с должности директора одной из школ города. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. На месте работают следователи СУ СК РФ по Рязанской области, проводится проверка", - сказали в СК.

В ведомстве уточнили, что погибший мужчина ранее занимал должность заместителя начальника городского управления образования и молодежной политики, в сентябре возглавил школу №60 Рязани, откуда уволился в октябре.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что погибший - Геннадий Лескин.

В начале сентября начальник управления образования и молодежной политики Рязани Алексей Зимин написал заявление об увольнении после критики качества подготовки школ к новому учебному году со стороны вице-губернатора региона. 2 сентября после посещения руководителями области и города, которые выявили системные проблемы в школе № 50, заявление об увольнении по собственному желанию написал директор этого образовательного учреждения. 4 сентября на странице "Вконтакте" появилось обращение учителей с просьбой не увольнять директора школы № 60, к состоянию которой у областных властей также возникли серьезные претензии.