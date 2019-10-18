Руководители ОМВД "Дорогомилово" обещали адвокату прекратить дело за 3,5 млн рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замначальника ОМВД "Дорогомилово" - начальник полиции Дмитрий Смирнов и его заместитель - начальник отделения уголовного розыска Сергей Устинов обещали адвокату за 3,5 млн рублей не привлекать его к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, в период с сентября по 17 октября 2019 года фигуранты вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств знакомого адвоката в размере 3,5 млн рублей, в отношении которого проводилась процессуальная проверка. За указанную сумму они обещали адвокату повлиять на результаты проводимой процессуальной проверки и решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности", - сообщили в СК.

В действительности они не имели такой возможности и намеревались присвоить деньги себе. 17 октября они назначили встречу для передачи денег, где были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Оба фигуранта арестованы, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").