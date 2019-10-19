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В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв

По меньшей мере четыре человека пострадали

ТБИЛИСИ, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в субботу в одном из жилых домов в Тбилиси на проспекте Давида Гурамишвили. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Взрыв, который вызвал обвал стен дома с первого по четвертый этажи, произошел в субботу рано утром. По предварительной версии, в доме произошла утечка газа. По данным ведомства, жители всего дома эвакуированы. В какой именно квартире произошел взрыв, не уточняется.

На месте работают пожарные-спасатели и сотрудники полиции, чтобы установить истинные причины произошедшего.

Теги
Грузия
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