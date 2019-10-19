Борт Smartavia готовится к экстренной посадке в Красноярске после сообщения о минировании

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Smartavia готовится к экстренной посадке в Красноярске после сообщения об угрозе пассажирам. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет Boeing 737 выполнял рейс Улан-Удэ - Москва (Домодедово), поступило сообщение что борт заминирован", - сказал источник.

Он отметил, что командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Красноярске.

В аэропорту Красноярска ТАСС подтвердили планы по экстренной посадке борта. "Самолет запросил посадку в аэропорту Красноярска", - сказали в аэропорту.

Другой источник ТАСС сообщил, что звонок с сообщением о том, что самолет заминирован, поступил от неизвестного с номера телефона из города Улан-Удэ практически сразу после взлета самолета. "С настоящее время устанавливается человек, совершивший звонок. Борт ожидают на взлетной экстренные службы Красноярска. Пассажиров рейса высадят в терминал, самолет будет тщательно проверен, и затем он продолжит полет в Домодедово. В столицу самолет придет с большой задержкой", - сказал источник.

Согласно данным Flightradar24, самолет находится в воздухе уже около 2,5 часов, в настоящее время он кружит в районе аэропорта Красноярска на высоте около 1,5 тыс. км и готовится к посадке.

В новость были внесены изменения (10:40 мск) — добавлены комментарии аэропорта и источника.