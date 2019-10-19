Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Без вести пропавшего при пожаре под Ярославлем нашли живым

Источник в экстренных службах не уточнил, при каких обстоятельствах он был найден

ТАСС, 19 октября. Пропавшего без вести при пожаре, произошедшем в жилом доме в Ростове Ярославской области, нашли живым. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

На эту тему

"Человек, который числился пропавшим, найдем живым", - сказал собеседник агентства, не уточнив, при каких обстоятельствах он был найден.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу ночью. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. метров. В результате погибли 7 человек, в том числе пятеро детей. Три человека находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Специалисты рассматривают три версии возникновения пожара: короткое замыкание, неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Теги
РоссияЯрославская область
Реклама на ТАСС
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае
Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава государства также распорядился предпринять необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения последствий ЧП на населенные пункты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС