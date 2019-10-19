Без вести пропавшего при пожаре под Ярославлем нашли живым

ТАСС, 19 октября. Пропавшего без вести при пожаре, произошедшем в жилом доме в Ростове Ярославской области, нашли живым. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Человек, который числился пропавшим, найдем живым", - сказал собеседник агентства, не уточнив, при каких обстоятельствах он был найден.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу ночью. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. метров. В результате погибли 7 человек, в том числе пятеро детей. Три человека находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Специалисты рассматривают три версии возникновения пожара: короткое замыкание, неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.