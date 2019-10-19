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Дом, пострадавший при пожаре в Ростове, будет расселен

В результате происшествия погибли семь человек, среди которых пятеро детей

ТАСС, 19 октября. Жильцы дома, пострадавшего при пожаре в Ростове Ярославской области, будут расселены. Об этом сообщили в субботу на портале органов госвласти региона.

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В результате происшествия погибли пятеро детей и двое взрослых. По данным местных властей, все погибшие при пожаре дети были дошкольниками в возрасте от 1,5 до 4 лет. Среди жертв трагедии также мать троих из них.

"В настоящий момент в ростовском театре создается пункт временного размещения. За помощью пока обратились семь жильцов сгоревшего дома. В нем было зарегистрировано 28 человек, сейчас часть из них находятся у родственников и близких. Решается вопрос о расселении людей", - приводят в сообщении слова заместителя губернатора Ильи Баланина.

На месте происшествия создан оперативный штаб, уже проведено заседание КЧС.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), прокуратура по факту происшествия проводит проверку.

Теги
РоссияЯрославская область
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