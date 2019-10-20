Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане легковушка въехала в поезд

В результате ДТП погиб водитель автомобиля

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении машины с пригородным поездом в Бабаюртовском районе Дагестане. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС.

"От диспетчера ЕДДС Бабаюртовского района поступила информация о том, что на железнодорожном переезде в населенном пункте Бабаюрт произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля ВАЗ-2109. Погиб водитель автомобиля", - сказал представитель ведомства.

По его словам, на график движения поездов ДТП не повлияло. "Поезд продолжил свое движение без остановок и задержек", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что водитель ВАЗ-2109 выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом №86 Москва - Махачкала. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Ожидается, что задержка пассажирского поезда составит более часа", - говорится в сообщении.

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан проинформировала, что водитель автомашины, проигнорировав сигнал светофора о приближающемся поезде, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с составом. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции для установления всех обстоятельств столкновения и обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в пресс-релизе.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Пожар на заводе "Полимерпласт" в Тюмени локализовали
В происшествии никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС