В Дагестане легковушка въехала в поезд

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении машины с пригородным поездом в Бабаюртовском районе Дагестане. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС.

"От диспетчера ЕДДС Бабаюртовского района поступила информация о том, что на железнодорожном переезде в населенном пункте Бабаюрт произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля ВАЗ-2109. Погиб водитель автомобиля", - сказал представитель ведомства.

По его словам, на график движения поездов ДТП не повлияло. "Поезд продолжил свое движение без остановок и задержек", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что водитель ВАЗ-2109 выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом №86 Москва - Махачкала. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Ожидается, что задержка пассажирского поезда составит более часа", - говорится в сообщении.

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан проинформировала, что водитель автомашины, проигнорировав сигнал светофора о приближающемся поезде, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с составом. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции для установления всех обстоятельств столкновения и обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в пресс-релизе.