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Житель КНР пытался провезти через границу России килограмм золота в обуви

Стоимость драгоценного металла составила почти 4 млн рублей

ТАСС, 21 октября. Гражданин Китая стал фигурантом уголовного дела за попытку провести через границу в Амурской области больше килограмма золота в своей обуви. Об этом сообщается в понедельник на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Гражданин КНР пытался незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза... стратегически важный ресурс - золото, разместив его в своей обуви. Общая масса незаконно перемещенного золота составила более 1 кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость драгоценного металла составила почти 4 млн рублей.

Полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Теги
РоссияАмурская область
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