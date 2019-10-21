Туристка погибла в Приморье во время фотографирования на скале

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Жительница Приморского края сорвалась со скалы, когда пыталась сфотографироваться на фоне популярного туристического объекта - ущелья Дарданеллы в Партизанском районе. Следователи проводят проверку после гибели туристки, сообщается в понедельник на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

"На участке местности вблизи ущелья Дарданеллы в Партизанском районе обнаружено тело 41-летней женщины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты <...> По предварительным данным, женщина фотографировалась на камнях вблизи деревянной смотровой площадки, оступилась и упала с высоты более 20 м. От полученных при падении повреждений женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ущелье Дарданеллы - горная долина вдоль реки Тигровой. Для местности характерны крутые склоны гор, так называемые курумники (скалы-останцы). Оно находится между двумя селами Партизанского района - Бровничами и Хмельницким.