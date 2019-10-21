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СМИ: лайнер Air France аварийно сел в Токио

Никто не пострадал, отмечает Kyodo

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 777 французской авиакомпании Air France совершил в понедельник экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда из-за технических проблем. Об этом сообщило агентство Kyodo.

На борту лайнера находились более 300 пассажиров, в том числе высокопоставленные гости, которые прибыли в Японию на церемонию по случаю интронизации нового императора Нарухито. Никто из них не пострадал.

Отмечается, что в процессе посадки у самолета упало давление в шинах шасси, однако в итоге он смог добраться своим ходом до стоянки.

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ЯпонияФранция
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