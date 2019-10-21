В Приамурье у местного жителя изъято более 170 кг марихуаны

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 октября. /ТАСС/. Наркополицейские изъяли 172 кг марихуаны в Тамбовском районе Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МВД России.

"Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что в одном из сел Тамбовского района местный житель занимается изготовлением наркотических средств. Наркополицейские прибыли на ферму, на которой жил и работал мужчина 1965 года рождения, он помогал владельцу фермы по хозяйству. В ходе осмотра различных помещений, расположенных на ее территории, оперативники обнаружили и изъяли 31 мешок с растительной массой с характерным запахом конопли, а также маслянистую жидкость, имеющую признаки наркотического средства, предметы для его изготовления. Проведенное экспертно-криминалистическим центром УМВД исследование подтвердило, что изъятая растительная масса является марихуаной массой свыше 172 килограммов, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что заготовил наркотики для себя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств").