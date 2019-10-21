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В Крыму арестовали подозреваемого в попытке сбыта 10 килограммов марихуаны

Наркотики мужчина пытался перевезти через Крымский мост и продать на материковой части России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Суд в Крыму арестовал подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Житель Армянска пытался вывезти из Крыма на автомобиле 12 полиэтиленовых пакетов с наркотическим средством каннабисом общей массой около 10 кг. Мужчину задержали на подходах к Крымскому мосту, который соединяет Крымский полуостров с Краснодарским краем. Он признался, что наркотики предназначались для реализации на материковой части России.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

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РоссияКрым
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