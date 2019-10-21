В Москве задержали лидера преступной группы, которая незаконно выводила средства за рубеж

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Московском регионе лидера преступной группы, которая занималась незаконными валютными операциями. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях. Установлено, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. По предварительным данным, за пределы Российской Федерации незаконно выведено свыше 750 млн рублей", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). "Задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности - 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Волк.

В ходе 12 обысков в Московском регионе обнаружены и изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы "Банк-клиент", электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.