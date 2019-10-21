Жительница Крыма выжила после падения с 40-метровой скалы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Жительница Симферополя осталась жива, сорвавшись во время прогулки с 40-метровой скалы. Инцидент произошел во второй половине воскресенья, сообщается в понедельник на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

"Девушка во время прогулки на вершине горы Стол-Гора в Симферопольском районе оступилась и совершила падение с высоты около 40 метров, в результате чего получила различные травмы. К счастью, у подножия горы росла густая растительность, благодаря чему удалось смягчить падение, девушка осталась жива, упав с высоты практически 13-этажного здания ", - приводятся в сообщении слова главы республиканского МЧС Сергея Шахова.

Спасательная операция длилась более пяти часов и завершилась поздно ночью. Чтобы добраться до девушки, оказавшейся в труднодоступном участке, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Пострадавшей оказали первую помощь и эвакуировали ее в Симферопольскую городскую больницу.