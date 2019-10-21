Полиция в Крыму проводит проверку после избиения журналиста

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по заявлению корреспондента телеканала "Крым 24" Николая Уварова об избиении в центре Симферополя. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

"Сотрудники следственно-оперативной группы опросили журналиста в медучреждении и выехали на место инцидента. Информация, поступившая от него, зарегистрирована в установленном законом порядке. Сейчас по ней проводится тщательная проверка", - сказала собеседница агентства.

У журналиста сломана челюсть, в ближайшее время ему предстоит операция, уточняется в сообщении на сайте телекомпании. Поводом для конфликта, отмечается в материале, послужило замечание, сделанное Уваровым мотоциклисту, ехавшему по пешеходной зоне в центре Симферополя. Журналист является автором телесюжетов, в которых рассказывается о нарушениях водителями правил дорожного движения в Симферополе, говорится в сообщении.