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Пожар в Пятигорске произошел из-за нарушения техники безопасности при строительных работах

Сгоревший жилой дом, по предварительным данным, восстановлению не подлежит

ПЯТИГОРСК, 21 октября. /ТАСС/. Причиной пожара в коммерческом здании в Пятигорске стало нарушение техники безопасности во время строительных работ. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городской администрации.

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Пожар на улице Адмиральского, дом 37 произошел вечером 18 октября. Его площадь составила 800 кв. м. Пожар повредил коммерческое здание "Понтос" и двухэтажный жилой дом. Пострадавших нет. В границах пострадавших от пожара строений введен режим ЧС.

"Причина возгорания - нарушение техники безопасности при проведении строительных работ в коммерческом здании. Предварительно, там проводили сварку, поэтому произошло возгорание. Ущерб будет подсчитан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, жилой дом восстановлению не подлежит. "Рассматривается вопрос о выдаче жилищных сертификатов тем, кто потерял квартиры. Создана комиссия и оперативный штаб, которые занимаются этими вопросами", - добавили в горадминистрации.

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