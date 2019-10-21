Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Белгородом

ТАСС, 21 октября. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с грузовиком в понедельник в Губкинском городском округе Белгородской области, сообщается на официальном сайте управления МВД по региону.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ, а также его 23-летний пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще один пассажир легкового автомобиля - 27-летний мужчина - был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии также умер", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, авария произошла утром на дороге Короча - Губкин - граница Курской области. По предварительным данным, в момент ДТП водитель легкового автомобиля ехал по обочине, где столкнулся с припаркованным автомобилем МАЗ.