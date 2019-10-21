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Из Metro на юго-востоке Москвы эвакуировали 150 человек из-за сообщения об угрозе взрыва

Здание проверяют кинологи и оперативные службы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более 150 человек эвакуировано из магазина Metro на юго-востоке Москвы из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в понедельник.

"От неизвестного поступило сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу: 1-я Дубровская улица, дом 13А, строение 1", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, по данному адресу находится магазин оптовой торговли Metro.

В настоящее время на месте работают кинологи и оперативные службы. "Идет проверка помещений торгового центра", - сказал собеседник агентства.

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