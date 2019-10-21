Автор приложения LinguaLeo пройдет лечение в психиатрическом стационаре за убийство сестры

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Суд вынес решение о направлении создателя приложения по изучению языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова, который в мае 2019 года зарезал сестру в Башкирии, на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, сообщает в понедельник пресс-служба Дюртюлинской межрайонной прокуратуры республики.

"По итогам разбирательства с участием государственного обвинителя районный суд вынес решение о применении в отношении подсудимого принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что Абдулнасыров напал на сестру в доме родителей в городе Дюртюли. Он нанес погибшей множество ударов кухонным ножом. По заключению экспертов, у обвиняемого обнаружили психическое расстройство, из-за чего он не осознает фактический характер и общественную опасность своих действий. "При этом в ходе проведения экспертизы и судебных заседаний были исследованы медицинские документы и показания свидетелей, согласно которым первые изменения в психическом состоянии подсудимого были зафиксированы уже в 2013 году", - добавили в прокуратуре.