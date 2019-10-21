В Ижевске рецидивист напал с ножом на троих посетителей кафе

ИЖЕВСК, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали рецидивиста, которого подозревают в нанесении ножевых ранений троим посетителям кафе в Ижевске, сообщается на сайте МВД по Удмуртии.

"Ранее судимый уроженец Кизнерского района Удмуртии задержан в Ижевске по подозрению в нанесении ножевых ранений посетителям кафе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, установлено, что инцидент произошел поздней ночью 20 октября. В кафе задержанный встретил свою бывшую сожительницу, между мужчиной и женщиной возникла словесная перепалка. "Трое посетителей, в компании которых находилась женщина, начали защищать ее. В результате злоумышленник нанес им ножевые ранения самодельным ножом, который имел при себе", - сообщили в пресс-службе.

После этого подозреваемый сам позвонил в скорую помощь. В ведомстве отметили, что за совершение тяжкого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.