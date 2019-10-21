Во Владимирской области мать двойняшек получила тюремный срок за истязание дочери

ВЛАДИМИР, 21 октября. /ТАСС/. Мать шестилетних двойняшек, ушедших из дома в Вязниках Владимирской области, признана виновной в истязании дочки. Об этом сообщается на сайте следственного комитета СК РФ по Владимирской области.

В августе СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего") в отношении 25-летней матери и 43-летней бабушки шестилетних двойняшек из Вязников Владимирской области после того, как мальчик и девочка ушли из дома к отцу, проживавшему отдельно.

"Приговором Вязниковского городского суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Она признана виновной в истязании шестилетней дочки", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что причиной ухода малолетних из дома стали противоправные действия их мамы и бабушки, которые применяли недозволенные методы воспитания. Только в июле 2019 года они неоднократно подвергали малышей психологическим и физическим страданиям путем нанесения побоев. При осмотре эксперт зафиксировал на теле пострадавших повреждения в виде кровоподтеков и ссадин.

По настоянию следователя СК России в период выяснения семейной обстановки малыши проживали с отцом. Только после организации надлежащего контроля за благополучием детей со стороны органов системы профилактики двойняшек передали матери. Женщина, воспитывающая еще одного маленького ребенка, осознала противоправность своего поведения. На следствии и в суде заверила в том, что впредь такого не повторится.

Уголовное дело в отношении 43-летней бабушки, обвиняемой в истязании двойняшек, находится в стадии судебного рассмотрения.