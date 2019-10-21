Кинологи не обнаружили опасных предметов во Дворце детского творчества в Перми

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Взрывных веществ во Дворце творчества Перми, откуда в эвакуировали учащихся из-за подозрительной игрушки с проводами, не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по оперативным вопросам службы спасения Павел Хлызов.

"Выяснили, ничего опасного нет, [специалисты] с собаками пришли, взрывных веществ нет", - сказал он.

Дворец детского творчества Перми - многопрофильное учреждение дополнительного образования, где реализуют более 150 общеобразовательных и общеразвивающих программ различной направленности. Дворец рассчитан на шесть тысяч детей и 200 педагогов.

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