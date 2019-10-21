Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кинологи не обнаружили опасных предметов во Дворце детского творчества в Перми

Ранее из учреждения эвакуировали учащихся
Описание
© Карина Бурьян/ТАСС

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Взрывных веществ во Дворце творчества Перми, откуда в эвакуировали учащихся из-за подозрительной игрушки с проводами, не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по оперативным вопросам службы спасения Павел Хлызов.

"Выяснили, ничего опасного нет, [специалисты] с собаками пришли, взрывных веществ нет", - сказал он.

Дворец детского творчества Перми - многопрофильное учреждение дополнительного образования, где реализуют более 150 общеобразовательных и общеразвивающих программ различной направленности. Дворец рассчитан на шесть тысяч детей и 200 педагогов.

В новость были внесены изменения (15:57 мск) - новость передается в новой редакции. 

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Суд в Волгограде арестовал подозреваемого в убийстве сотрудницы детского сада
Обвиняемый признал свою вину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС