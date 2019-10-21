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Суд арестовал подозреваемого в превышении полномочий главу управления ЖКХ Таганрога

Валерий Каргаев будет находиться под стражей до 11 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до декабря начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога Валерия Каргаева, который подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в суде.

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"Заключение под стражу до 11 декабря включительно", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, подозреваемый, достоверно зная о том, что прием твердых коммунальных отходов любого класса опасности на полигон ТБО Таганрога запрещен, своими действиями способствовал его незаконному использованию подконтрольным управлению ЖКХ предприятием, у которого отсутствовала лицензия на соответствующую деятельность. Как отметили в СК, действия чиновника повлекли загрязнение окружающей среды и причинили вред почвам в размере не менее 412 млн рублей.

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РоссияРостовская область
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