Житель Новокузнецка осужден за публикации экстремистской направленности в соцсети

КЕМЕРОВО, 22 октября. /ТАСС/. Заводский районный суд Новокузнецка осудил 42-летнего местного жителя за неоднократные призывы к экстремизму в социальной сети "ВКонтакте", где мужчина в течение года размещал публикации, призывающие к насилию на почве национальной вражды. В отношении него было возбуждено три уголовных дела, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.

"На протяжении года новокузнечанин выкладывал в социальной сети "ВКонтакте" иллюстрации экстремистской направленности, за это его три раза привлекали к административной ответственности. Однако мужчина продолжил размещать в социальной сети иллюстрации с текстом, призывающим к необходимости совершения насильственных действий в отношении неограниченного круга лиц по мотивам национальной ненависти или вражды. Новокузнечанин был задержан, следственным отделом УФСБ, в отношении задержанного возбуждено три уголовных дела", - говорится в сообщении.

Рассмотрев материалы уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.