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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае на месте прорыва дамбы золотодобывающей артели обнаружили сейф

Он был найден после осушения одной из заводей

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Металлический сейф обнаружили на месте прорыва дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Курагинском районе Красноярского края.

Об этом говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

"В месте разлива реки Сейба из-за прорыва дамбы, после осушения одной из заводей обнаружен металлический сейф. В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС", - говорится в сообщении. Сейчас сейф вскрывают и устанавливают его содержимое.

 

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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