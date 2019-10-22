В Красноярском крае на месте прорыва дамбы золотодобывающей артели обнаружили сейф

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Металлический сейф обнаружили на месте прорыва дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Курагинском районе Красноярского края.

Об этом говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

"В месте разлива реки Сейба из-за прорыва дамбы, после осушения одной из заводей обнаружен металлический сейф. В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС", - говорится в сообщении. Сейчас сейф вскрывают и устанавливают его содержимое.