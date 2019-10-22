Врачи диагностировали у жителей деревни в Тюменской области опасную гаффскую болезнь

ТЮМЕНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Жители деревни Ачиры (Тобольский район Тюменской области), доставленные санавиацией в больницы, заболели гаффской болезнью. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

"В управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов - членов одной семьи, проживающих в деревне Ачиры Тобольского района, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз "гаффская болезнь", и нахождении еще одного члена семьи в больнице Тобольска. Предположительно фактором передачи послужило употребление рыбы всеми членами семьи, которую они выловили сами", - сказали в ведомстве.

Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование: берут пробы воды и рыбы, чтобы выяснить причину и установить возможный источник заражения. Остальных жителей деревни они предупреждают о рисках возможного заражения при употреблении рыбы.

Гаффская болезнь - остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.