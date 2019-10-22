СК начал проверку из-за гибели трех человек на руднике на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Следствие начало проверку из-за гибели трех рабочих на руднике "Таймырский" в Красноярском крае. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления Следственного комитета.

"В Красноярском крае проводится проверка по факту гибели трех человек на производстве. По предварительным данным, 22 октября вечером на руднике "Таймырский" ПАО ГМК "Норильский никель" на глубине 1345 метров проводились горные работы. По неустановленной пока причине погибло трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работает следователь. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщали ранее в компании, рудник продолжает работу. "Норникель" проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом.

Рудник "Таймырский", расположенный в Норильском промышленном районе, введен в эксплуатацию в 1982 году. В состав рудника входят шахта "Известняковая" и Кайерканский угольный разрез. Он занимает первое место по объемам добычи богатой руды среди горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля" - там добывается более 35% никеля от общего объема добычи компании, меди - более 21%, кобальта - более 38%, металлов платиновой группы - более 15%.

"Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, так как из-за особенностей залегания рудного тела добыча ведется со стволов, находящихся на глубине 1450 м. Это одно из крупнейших добывающих предприятий, где постоянно эксплуатируется более 150 км горных выработок.

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