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В Петербурге мужчина в состоянии наркотического опьянения выстрелил в полицейского

Сотрудника правоохранительных органов доставили в больницу, угрозы его жизни нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в участкового, прибывшего на вызов в Санкт-Петербурге. Сотрудник полиции получил ранение, злоумышленника задержали, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Поступило заявление о бытовом конфликте, прибыл участковый уполномоченный. В ходе разбирательств молодой человек в состоянии наркотическонр опьянения выстрелил в сотрудника полиции. Молодой человек задержан и доставлен в отдел полиции", - сказал представитель ведомства.

Инцидент произошел вечером во вторник в Невском районе города.

Угрозы жизни полицейскому нет, ему оказывается медицинская помощь. Тип оружия, из которого стрелял злоумышленник, в управлении МВД  не уточнили.

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РоссияСанкт-Петербург
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