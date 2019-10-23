Пять человек погибли при отравлении угарным газом в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате отравления угарным газом в частном доме в поселке Роза Коркинского района Челябинской области. Два человека выжили, сообщила ТАСС глава района Наталья Лощинина.

"В поселке Роза, по адресу Щорса, 7 проживала семья в составе пяти человек, двое еще были у них в гостях. Пять человек погибли, четверо из семьи, в том числе один ребенок. Двое выжили, серьезно не пострадали. Они и вызвали службы", - сказала собеседница агентства, уточнив, произошло отравление угарным газом. По ее словам, семья неблагополучная, состоит на учете.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинской области. "Все обстоятельства устанавливаются", - добавили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (9:04 мск) - добавлен комментарий УМВД.