Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пять человек погибли при отравлении угарным газом в Челябинской области

В их числе один ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате отравления угарным газом в частном доме в поселке Роза Коркинского района Челябинской области. Два человека выжили, сообщила ТАСС глава района Наталья Лощинина.

"В поселке Роза, по адресу Щорса, 7 проживала семья в составе пяти человек, двое еще были у них в гостях. Пять человек погибли, четверо из семьи, в том числе один ребенок. Двое выжили, серьезно не пострадали. Они и вызвали службы", - сказала собеседница агентства, уточнив, произошло отравление угарным газом. По ее словам, семья неблагополучная, состоит на учете.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинской области. "Все обстоятельства устанавливаются", - добавили в ведомстве. 

В новость были внесены изменения (9:04 мск) - добавлен комментарий УМВД.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Источник: у правоохранительных органов России нет уведомления из США о задержании Билалова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС