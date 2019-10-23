Замглавы "Комитета за гражданские права" задержали за покушение на мошенничество

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следователи задержали заместителя председателя - директора правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество на 2,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Днем 22 октября директор общественной правозащитной организации получил от лица, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, в качестве первого транша 200 тысяч рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения. Всего предполагалось, что незаконное вознаграждение составит 2,5 млн рублей", - сказала Иванова.

Маяков обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора, однако не имел такой возможности. "После получения денег Маяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - пояснила представитель ГСУ.

По ее словам, в отношении Маякова возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и следствие будет ходатайствовать о его аресте.

"Как установило следствие, подозреваемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности", - добавила Иванова.

Во вторник председатель организации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин сообщил об обысках в офисе "Комитета за гражданские права" в Москве и задержании его заместителя Андрея Маякова. По словам Бабушкина, до появления сотрудников правоохранительных органов в офис пришел некий мужчина, который хотел дать Маякову деньги, однако последний их не взял и предложил оформить как пожертвование. Бабушкин считает случившееся провокацией.