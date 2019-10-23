СК опубликовал видео с места перестрелки в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября ./ТАСС/. Следственные органы в Ростовской области опубликовали на официальной странице в YouTube видеозапись проведения следственных действий на месте перестрелки в Орловском районе Ростовской области.

На видеозаписи показана гильза от огнестрельного оружия и бита.

Во вторник в результате конфликта с применением огнестрельного оружия на хуторе Чернозубовка в Ростовской области пять человек погибли, двое были госпитализированы. По данным полиции, конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота. Конфликт между жителями хутора связан с длительной судебной тяжбой. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в среду в областном ГУ МВД, задержан один из подозреваемых в совершении убийства. На территории района и близлежащих поселений продолжают проводиться необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных участников перестрелки.