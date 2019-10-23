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В Адыгее три человека погибли при падении автомобиля с моста

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением

МАЙКОП, 23 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате аварии в Тахтамукайском районе Адыгеи, об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"ДТП произошло в среду около 02:20 мск на 19-м км автодороги Краснодар - Верхнебаканский. 23-летний житель поселка Яблоновского Тахтамукайского района, находясь за рулем иномарки, не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала с моста. Двое пассажиров автомобиля погибли на месте аварии, водитель от полученных травм скончался в больнице", - сказали в пресс-службе.

Погибшим пассажирам было по 24 года.

Теги
РоссияАдыгея
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