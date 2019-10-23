СК просит арестовать замадминистратора хостела в Новой Москве, убившего двух человек

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте заместителя администратора хостела в Новой Москве, напавшего с ножом на постояльцев. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

Утром 22 октября в хостеле в Новой Москве заместитель администратора заведения, уроженец Курганской области 1993 года рождения, напал с ножом на беременную супругу администратора и еще нескольких постояльцев. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГСУ, подозреваемый был ранее судим.

Как ранее сообщили ТАСС в столичном главке полиции, конфликт произошел из-за отказа дать подозреваемому денег в долг. Он ранил ножом шестерых человек, мужчина и женщина погибли, еще четверо человек госпитализированы.

По данным источника ТАСС, задержанный, по предварительной информации, систематически употребляет наркотики.