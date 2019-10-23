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Источник: двух человек допрашивают по делу о массовом убийстве в Ростовской области

Их допрашивают в качестве свидетелей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают двух человек по делу об убийстве на хуторе Чернозубовка Ростовской области. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах региона.

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"Двоих допрашивают в качестве свидетелей, двое находятся в розыске", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду другой источник в правоохранительных органах области сообщал, что после ЧП задержаны два человека, четверых разыскивают. Затем в ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что задержан один подозреваемый в убийстве - 39 летний мужчина, следственные органы намерены ходатайствовать об его аресте.

Во вторник в результате перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области пять человек погибли, двое были госпитализированы. По данным полиции, конфликт произошел между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияРостовская область
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