Источник: двух человек допрашивают по делу о массовом убийстве в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают двух человек по делу об убийстве на хуторе Чернозубовка Ростовской области. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах региона.

"Двоих допрашивают в качестве свидетелей, двое находятся в розыске", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду другой источник в правоохранительных органах области сообщал, что после ЧП задержаны два человека, четверых разыскивают. Затем в ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что задержан один подозреваемый в убийстве - 39 летний мужчина, следственные органы намерены ходатайствовать об его аресте.

Во вторник в результате перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области пять человек погибли, двое были госпитализированы. По данным полиции, конфликт произошел между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело.