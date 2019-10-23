В Костроме боевая машина столкнулась с легковушкой

ТАСС, 24 октября. Ехавшая на красный свет бронемашина БМД-2 в среду вечером столкнулась с легковым автомобилем на перекрестке в Костроме, сообщил ТАСС в ночь на четверг источник в экстренных службах региона.

"В Костроме на перекрестке бронемашина БМД-2 на скорости задела гражданский автомобиль. Военная техника двигалась на красный сигнал светофора", - сказал собеседник агентства.

В результате происшествия никого не госпитализировали.

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС сообщили, что проверяют размещенную в социальных сетях информацию об инциденте. "Официально в УМВД по Костромской области никто не обращался в связи с ДТП. Но информацию, которая размещена в социальных сетях, мы в настоящее время проверяем", - сказали в ведомстве.