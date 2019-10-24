В Ярославле госпитализировали 24 участника слета лидеров лиги студенческих клубов

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Симптомы, характерные для норовирусной инфекции, зафиксированы у 24 участников слета лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов, который проводится в Ярославле. Студентов доставили в инфекционную больницу, сообщила журналистам в четверг пресс-служба правительства Ярославской области.

"В приемном отделении инфекционной больницы осмотрено 48 человек, 24 из них госпитализированы. Основные жалобы - повышение температуры, тошнота и рвота. Состояние их мы оцениваем как средней и легкой тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают. Остальным же даны рекомендации по амбулаторному лечению", - цитирует пресс-служба главного инфекциониста Ярославской области Ирину Старостину.

Точный диагноз пациентам будет поставлен, когда появятся первые результаты лабораторных исследований. Исследования будут проводиться около семи дней. Происхождение вируса пока неизвестно. Состояние подростков нетяжелое, угрозы жизни нет. Тематические группы слета продолжают работать.

Студенты были размещены в одной из гостиниц города. На место для проведения эпидемиологического расследования и организации профилактических мероприятий выехали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии Ярославской области. Отобраны пробы сырья и готовых блюд, воды, обследован персонал.

Первый всероссийский Слет лидеров и представителей Национальной студенческой лиги открылся в Ярославле 22 октября. Он собрал участников из более чем 70 регионов России. Участники слета - студенты высших и средних специальных учебных заведений, всего в Ярославль приехали более 700 участников.