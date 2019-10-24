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Один из пострадавших в ДТП под Пензой полицейских умер в больнице

Авария произошла 11 октября

ТАСС, 24 октября. Один из двух полицейских, госпитализированных 11 октября после ДТП на трассе Тамбов - Пенза в Пензенской области, умер в больнице, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УМВД России по региону.

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"Руководство управления МВД России по Пензенской области выражает соболезнования родным и близким старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Каменскому району майора юстиции Владимира Шехова. Он скончался 23 октября в областной клинической больнице имени Бурденко, куда был доставлен после дорожно-транспортного происшествия 11 октября на 218-м км автомобильной дороги Тамбов - Пенза", - говорится в сообщении.

Шехов в 2003 году окончил Пензенский государственный университет по специальности "юриспруденция", на службу в органы внутренних дел поступил в 2004 году, у него остались жена и двое детей, отметили в пресс-службе.

В пятницу 11 октября грузовик сбил четырех человек: двух гражданских и двух сотрудников полиции, оформлявших ДТП. В результате наезда двое гражданских погибли, полицейские были госпитализированы в тяжелом состоянии. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Теги
РоссияПензенская область
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